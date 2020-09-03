Пойманы разбойники, запугавшие петербургского эвакуаторщика по заказу супруги

Жена записала мужчину в должники по кредитным выплатам и решила припугнуть.

В Отрадном по горячим следам задержали разбойников, несколько дней назад напавших на петербуржца, работающего водителем эвакуатора. Тогда пострадавший мужчина предположил, что нападение подготовила его мстительная супруга, с которой он разводится.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД 3 сентября, задержанными оказались 52-летний ранее судимый местный житель и 32-летний неработающий петербуржец, их поймали в частном доме в Ленобласти. Оперативники установили, что на Октябрьской набережной один из злоумышленников в форме охранника подсел к пострадавшему в машину и стал угрожать пистолетом с глушителем. Петербуржец рассказал, что "охранник" обещал не убивать его, а только помучить, и демонстрировал наручники, при этом речи о передаче денег или каких-либо вещей не шло. Злоумышленник ударил потерпевшего по лицу, а затем выскочил из машины и скрылся с ожидающим его подельником.

Месть супруги в этом инциденте могла проявиться из-за кредитных выплат. По словам потерпевшего, его жена недавно взяла кредит, а выплачивать его взялся именно мужчина, но столкнулся с финансовыми трудностями. Супруга, однако, уже успела записать мужа в должники, к тому же, пара начала разводиться из-за разных характеров.

Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает истинные мотивы нападения. При обысках у одного из разбойников нашли разобранный пистолет с глушителем и револьвер "Наган".

Ранее мы рассказывали, как группа дагестанских разбойников обокрала два десятка человек у баров и клубов на Думской.

Видео: пресс-служба ГУ МВД