Группа дагестанских разбойников обокрала два десятка человек у баров и клубов на Думской

Общий ущерб составил 1,6 млн рублей.

Четверо дагестанских разбойников, задержанных в марте прошлого года за серию разбоев, оказались замешаны еще в десятке подобных преступлений. Как стало известно Piter.TV, молодые мужчины обкрадывали посетителей баров и клубов, расположенных на улицах Ломоносова и Думской.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела о грабеже, мужчина обокрали 21 человека в период с сентября 2018 по март 2019 года. Жертвами дагестанцев становились преимущественно мужчины, реже кражи случались у женщин, каждое нападение позволяло разбойникам "обогатиться" на сумму от 20 тысяч рублей. Пострадавшие лишались ценных вещей, гаджетов, кошельков. Общая сумма ущерба составила свыше 1,6 миллиона рублей.

Разбойники по-прежнему находятся под арестом. Все уголовные дела соединили в одно производство, мужчин объявили организованной преступной группой.

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Фото: Piter.TV