Трое магазинных воришек угрожали ножом продавцу и таксисту на Варшавской

Двое мужчин и девушка похитили товар и деньги из кошелька автомобилиста.

Вечером во вторник, 4 августа, в полицию обратилась управляющая одного из сетевых магазинов на Варшавской улице. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, женщине угрожали ножом трое неизвестных, похитивших товар.

Как выяснилось, злоумышленники с награбленным подсели в качестве пассажиров в стоящий неподалеку от магазина "Хендай", за рулем которого сидел водитель-доставщик ресторана. Автомобилисту грабители также начали угрожать ножом, вытащили у мужчины из кошелька 1000 рублей, а затем заставили довезти их до улицы Солдата Корзуна. Там они вышли из автомобиля и скрылись в неизвестном направлении.

Спустя несколько часов полицейские задержали на проспекте Ветеранов подозреваемых в ограблении, ими оказались мужчины 38 и 35 лет и 27-летняя девушка. Всех троих доставили в отдел полиции.

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