В Выборгском районе Ленобласти соседи помогли задержать квартирного вора

По предварительным данным, он успел похитить сумку, в которой находились 19 тысяч рублей.

В поселке Поляны Выборгского района Ленинградской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в квартирной краже. Скрыться с похищенным ему не удалось благодаря соседям хозяйки квартиры, которые удерживали злоумышленника до приезда правоохранителей. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 30 июня. В полицию обратилась местная жительница, сообщившая, что, вернувшись домой, обнаружила в своей квартире постороннего мужчину. Незнакомец попытался скрыться, однако его остановили жители дома, ставшие свидетелями произошедшего.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый проник в квартиру через незапертую входную дверь. По предварительным данным, он успел похитить сумку, в которой находились 19 тысяч рублей. Покинуть место преступления с добычей ему не удалось — вернувшаяся хозяйка застала мужчину в квартире, после чего на помощь пришли соседи.

Подозреваемым оказался 67-летний житель Ленинградской области. Полицейские задержали его на месте происшествия. Похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено владелице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о краже. В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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Фото: Piter.tv