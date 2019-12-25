Мстительная супруга натравила на петербуржца разбойников

Мужчину побили неизвестные и пытались заковать в наручники, сидя в машине.

Бракоразводный процесс и денежный долг перед супругой обернулся для петербуржца разбоем. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, 31-летний мужчина пострадал от нападения.

В полицию водитель эвакуатора обратился 1 сентября, мужчина, как выяснилось, приехал по заявке для эвакуации машины к дому №28 по Октябрьской набережной. На месте появился незнакомец в форме охранника и с медицинской маской на лице и распорядился, чтобы водитель ехал на базу. Сразу после этого к мужчине подсел второй неизвестный. Доехав до базы, водителя попросили заглушить автомобиль, и тогда один из попутчиков достал пистолет с глушителем. Пострадавший отметил, что никаких требований о передаче имущества или денег не было, однако на водителя пытались надеть наручники. От оков мужчине удалось увернуться, поскольку он резко тронул автомобиль с места и начал движение. Злоумышленник с пистолетом бил потерпевшего по лицу, а затем выпрыгнул из машины и скрылся с места с ожидавшим его неизвестным человеком.

Пострадавший предположил, что нападение произошло из-за денег, которые он должен своей супруге. С женщиной мужчина разводится. Возбуждено уголовное дело о разбое.

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Фото: Piter.TV