  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция ищет ограбивших 21-летнего повара кафе-бара из другой страны на проспекте Большевиков
Сегодня, 9:19
57
nadezhda_sib

Полиция ищет ограбивших 21-летнего повара кафе-бара из другой страны на проспекте Большевиков

0 0

На него напали сразу три человека.

Ночью 25-го августа трое неизвестных в Невском районе напали на 21-летнего повара кафе-бара и отобрали у него сумку с документами и деньгами. Мужчина обратился в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел у дома №11, корпус 2 по проспекту Большевиков. Злоумышленники угрожали мужчине ножом. Общий ущерб составил 38 тыс. ущерб. 

Сам потерпевший тоже не остался без привлечения к ответственности. В отношении него составили протокол за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в России.

По факту разбойного нападения правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой", злоумышленники разыскиваются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция разыскивает поджигателя автомобиля с проспекта Народного Ополчения. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: ограбление, протокол, разбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии