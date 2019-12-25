Полиция разыскивает поджигателя автомобиля с проспекта Народного Ополчения

Иномарка выгорела целиком.

В первом часу ночи во вторник, 25 августа, на проспекте Народного Ополчения вспыхнул автомобиль. О горящей у дома №21 машине в полицию сообщила местная жительница, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Прибывшие на место правоохранители нашли сгоревший "Форд Фокус", принадлежащий 50-летнему мужчине, работающим водителем маршрутки. По словам местной жительницы, ставшей очевидцем возгорания, за две минуты до пожара к машине подошел неизвестный и облил автомобиль некоей жидкостью. Затем мужчина поджег разлитую жидкость и скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело о умышленном уничтожении имущества, полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге неизвестные "заминировали" десять ТЦ и 17 детских садов.

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