В Петербурге неизвестные "заминировали" десять ТЦ и 17 детских садов

По указанным адресам взрывчатых устройств не обнаружили.

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что в Петербурге анонимные "минеры" атаковали десять ТЦ и 17 детских садов. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Сотрудники соответствующих органов проверили все 10 торговых комплексов. Однако взрывчатых веществ они не обнаружили. Детские сады не проверяли, так как они закрыты из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

Во время проверок людей не эвакуировали.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженку оштрафовали за нарушение самоизоляции на Алтае.

Фото:Piter.TV