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В Петербурге неизвестные "заминировали" десять ТЦ и 17 детских садов
Сегодня, 9:18
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге неизвестные "заминировали" десять ТЦ и 17 детских садов

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По указанным адресам взрывчатых устройств не обнаружили.

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что в Петербурге анонимные "минеры" атаковали десять ТЦ и 17 детских садов. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Сотрудники соответствующих органов проверили все 10 торговых комплексов. Однако взрывчатых веществ они не обнаружили. Детские сады не проверяли, так как они закрыты из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

Во время проверок людей не эвакуировали. 

Ранее мы сообщали о том, что петербурженку оштрафовали за нарушение самоизоляции на Алтае.

Фото:Piter.TV

Теги: анонимные минёры, заминировали детские сады
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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