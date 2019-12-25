В Петербурге неизвестные "заминировали" десять ТЦ и 17 детских садов

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что в Петербурге анонимные "минеры" атаковали десять ТЦ и 17 детских садов. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.
Сотрудники соответствующих органов проверили все 10 торговых комплексов. Однако взрывчатых веществ они не обнаружили. Детские сады не проверяли, так как они закрыты из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса.
Во время проверок людей не эвакуировали.
Ранее мы сообщали о том, что петербурженку оштрафовали за нарушение самоизоляции на Алтае.
Фото:Piter.TV
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