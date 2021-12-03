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Анонимные "минеры" напали на петербургские военкоматы
Сегодня, 18:07
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Анонимные "минеры" напали на петербургские военкоматы

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Угрозы поступили и на адреса комитета образования города Сосновый Бор, 14 отелей, школы и фитнес-клуба. 

Массовые ложные минирования обрушились на петербургские военкоматы. Письма с угрозами получили два учреждения. Об этом сообщили в Neva.Today.

Злоумышленники известили военные комиссариаты Петроградского и Красносельского районов  о бомбах, которые "спрятали" в стенах этих зданий. Информация пришла не только на почту учреждений, но на телефонные номера.

Отметим, что угрозы поступили и на адреса комитета образования города Сосновый Бор, 14 отелей, школы и фитнес-клуба. 

ПРавоохранители осмотрели все здания, но ничего опасного не нашли. В ходе проверки пришлось  эвакуировать 723 людей. Возбуждены уголовные дела.

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Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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