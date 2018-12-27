Туристы подрались в аэропорту Антальи

Путешественников сняли с рейса до Москвы без объяснения причины.

Вечером четверга, 22 сентября, в аэропорту турецкого города Анталья произошла драка. Российские путешественники, которым запретили выезд в Москву, устроили массовую потасовку в воздушной гавани. Об этом сообщил источник телеканала "360".

Отмечается, что туристов сняли с рейса TK3146 в РФ без объяснения причин. В Турции остались 20 клиентов туроператора Sunmar.

Другой собеседник телеканала отмечает, что представителя компании на месте не оказалось, багаж людям также не вернули. Судя по всему, с разных рейсов сняли довольно большое число пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что житель Краснодара зарезал соперника на глазах у свидетелей.

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