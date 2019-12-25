Житель Краснодара зарезал соперника на глазах у свидетелей

По предварительным данным мужчина пошёл на убийство из-за ревности к жене.

В Краснодаре произошло жесткое убийство: мужчина зарезал своего соперника посреди дороги. Его не остановило даже наличие многочисленных свидетелей, которые выхвали полицию. Сейчас преступник задержан. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на свой источник.

Предварительно уточняется, что на такой шаг 50-летний мужчина пошёл из ревности к жене. Жители близлежащих домов наблюдали за словесным конфликтом соперников, один из которых держал в руке охотничьий нож, которым затем ударил оппонента. Люди выбежали на улицу и попытались разогнать драку, однако оружие уже вошло глубоко в живот, поясницу и плечо погибшему.

Убийца ополоснул нож в луже, сел в Ford C-Max серого цвета и скрылся. Позже правоохранители задержали его и изъяли 25-сантиметровое оружие.

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Фото: Pxhere