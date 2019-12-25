Родители из Новосибирска жалуются на нападки ребёнка-абьюзера на детсадовцев

Мальчик отбирает у сверстников игрушки, а при попытках подружиться лезет в драку.

В одном из детских садов Новосибирска появился воспитанник-абьюзер. Родители обеспокоены поведением мальчика, который бьёт других детей, однако никаких действий в его отношении пока не принимается. Об этом телеканалу "360" рассказала мама одного из малышей.

Женщина утверждает, что детсадовец ведёт себя агрессивно, отбирает у сверстников игрушки, а при попытках пообщаться может ударить. Иногда это происходит спонтанно. Также известно, что ребёнок пинал девочку в живот.

На прошлой неделе для родителей было проведено собрание с психологом, который уверяет, что мальчик очень развит. Со временем он сможет адаптироваться в обществе. Врачи не ставили ребёнку каких-либо диагнозов, а значит, он остаётся в обычной группе.

[Нам сказали,] что мы сами должны работать с нашими детьми и приучать их к тому, что этот ребенок особенный, нужно уделять ему повышенное внимание, не обращать внимания на его агрессию, он будет хороший. собеседница телеканала "360"

Мать одного из воспитанников детсада утверждает, что у её ребёнка зафиксированы побои после общения с "абьюзером". Родительский актив уже обратился в прокуратуру, но ведомство не нашло нарушений.

Ранее мы сообщили о том, что организаторы квеста в Москве не стали связываться с родителями пострадавших детей после пожара.

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