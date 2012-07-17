Организаторы квеста в Москве не стали связываться с родителями пострадавших детей после пожара

Также сами участники игры не были предупреждены об опасности возгорания.

Накануне в одном из квест-румов на юго-востоке столицы произошёл пожар во время проведения игры. В результате пострадали дети, однако организаторы не поставили в известность их родителей. Об этом телеканалу "360" сообщила мать участвовавших в квесте мальчиков.

Никто с нами со стороны организаторов не связывался. В следующий раз эта ситуация может оказаться более смертоносной. Тем более это какая-то промзона, требованиям безопасности, скорее всего, не отвечала. собеседница телеканала "360"

Также женщина подчеркнула, что самих детей также не предупредили о том, что во время развлечения нужно быть внимательными, так как возможно возгорание. Ребята давно ходят вместе на разные квесты и не ожидали, что такая ситуация в принципе возможна.

По данным телеканала, пожар в квест-руме вспыхнул после взрыва бракованного газового баллона. Огонь охватил плёнку на потолке комнаты. В результате один их участников игры получил ожоги 4 степени.

Ранее мы сообщили о том, что в МВД Москвы поступили угрозы от анонимных террористов.

Фото: Прокуратура города Москвы