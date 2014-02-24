В МВД Москвы поступили угрозы от анонимных террористов

Злоумышленники пригрозили заложить бомбу в СИЗО на Новослободской улице, а в случае невыполнения их требований – взорвать 10 школ.

На электронный адрес ФСИН РФ поступило письмо от анонимных террористов, которые представились моджахедами, с угрозами. Подробности приводит телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Злоумышленники пригрозили заложить бомбу в СИЗО на Новослободской улице, в одном здании с которым находится Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве. Также неизвестные предупредили, что в случае невыполнения их требований будет взорвано 10 городских школ и ещё несколько следственных изоляторов.

В домене электронной почты, с которого было отправлено письмо, фигурирует название ИГ*.

* ИГ, "Исламское государство" — террористическая организация, запрещенная в России.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец заявил о минировании в метро ради поиска потерянных документов.

Фото: Piter.TV