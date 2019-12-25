Петербуржец заявил о минировании в метро ради поиска потерянных документов

Хулиган был задержан правоохранителями.

Житель Северной столицы решил незаконным образом вернуть пакет с личными документами, который он забыл в метро. Как стало известно Piter.TV. ради поисков хулиган сообщил в полицию о минировании.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября. На первый вызов от 49-летнего мужчины по поводу оставленного имущества в вагоне между станциями "Комендантский проспект" и "Старая Деревня" оперативники не отреагировали. Тогда петербуржец решил пойти на крайние меры, сообщив, что забытый пакет набит взрывчаткой.

После осмотра вагонов, лже-минера задержали по месту регистрации.

У него забрали мобильный телефон, сам он помещён в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что 13-летняя петербурженка попала в больницу после нападения домашнего кота.

Фото: Piter.TV