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В воскресенье анонимные "минеры" атаковали ТЦ "Галерея"
Сегодня, 9:41
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IRINA_CHALKINA

В воскресенье анонимные "минеры" атаковали ТЦ "Галерея"

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По факту ложного сообщения о минировании решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что неизвестный сообщил о минировании петербургского ТРЦ "Галерея".Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Письмма с угрозами были разосланы в минувшее воскресенье, 18 октября. Отправитель по имени Никита Самедов сообщил, что собирается заминировать ТРЦ "Галерея". Он заявил, что будут запущены дроны со взрывчатым веществом. Кроме того,  после чего в здание пройдут два человека в черных костюмах и расположат взрывчатку в третий раз.

Специалисты обследовали здание, взрывчатку не обнаружили. По факту ложного обращения решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что кот погиб при пожаре в многоэтажке на проспекте Ветеранов.

Фото:pixabay

Теги: анонимные минёры, галерея, заминировали
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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