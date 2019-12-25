Кот погиб при пожаре в многоэтажке на проспекте Ветеранов

Серьезный пожар произошел вечером 18 октября на проспекте Ветеранов. На девятом этаже горела двухкомнатная квартира.
Как написал в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сосед погорелицы Александр, девушка из-за дыма не смогла открыть дверь, поэтому начала звать на помощь из окна кухни. Около 12 минут два соседа с помощью топора и молотка ломали железгную деверь. Девушку спасло то, что она накрылась мокрым полотенцем.
Пожарные прибыли через 10 минут. К сожалению, погиб кот оставшийся в комнате.
Александр, сосед
В МЧС уточнили, что с момента поступления вызова до ликвидации пожара прошло 22 минуты. Горела обстановка на площади 12 м2.
Фото: Piter.tv
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