Кот погиб при пожаре в многоэтажке на проспекте Ветеранов

Девушке помогли выбраться соседи.

Серьезный пожар произошел вечером 18 октября на проспекте Ветеранов. На девятом этаже горела двухкомнатная квартира.

Как написал в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сосед погорелицы Александр, девушка из-за дыма не смогла открыть дверь, поэтому начала звать на помощь из окна кухни. Около 12 минут два соседа с помощью топора и молотка ломали железгную деверь. Девушку спасло то, что она накрылась мокрым полотенцем.

Пожарные прибыли через 10 минут. К сожалению, погиб кот оставшийся в комнате. Александр, сосед

В МЧС уточнили, что с момента поступления вызова до ликвидации пожара прошло 22 минуты. Горела обстановка на площади 12 м2.

Фото: Piter.tv