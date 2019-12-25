Петербурженку оштрафовали за нарушение самоизоляции на Алтае

В суде женщина вину не признала.

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что жительницу Северной столицы оштрафовали за нарушение самоизоляции на Алтае. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Как оказалось, петербурженка Ирина Баркалова нарушила режим самоизоляции в период действия на территории Республики Алтай режима повышенной готовности и мер по противодействию распространению COVID-19. Она 22 июня покинула жильё, в котором должна была находиться 14 дней.

Петербурженка заявила в суде, что находилась в Республике Алтай в командировке. Более того, она отметила, что она покинула жильё, так как это бала гостиница и её работодатель забронировал для неё номер на одни сутки, а в продлении срока проживания ей отказали, поэтому ей пришлось сменить гостиницу.

В итоге суд расценил версию от петербурженки способом защиты от совершённого правонарушения и назначил Баркаловой наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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Фото:Piter.TV