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Запрет на работу кинотеатров продлили до 20 сентября
Сегодня, 22:19
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smirenny

Запрет на работу кинотеатров продлили до 20 сентября

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Не откроются и фуд-корты.

В понедельник, 24 августа, стало известно, что коронавирусные ограничения продлили до 20 сентября, соответствующее постановление подписал губернатор города. 

Так, пока что останутся закрыты кинотеатры и фуд-корты, однако возобновят свою работу образовательные учреждения при условии соблюдений всех санитарных норм, требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Учреждения дополнительного образования откроются с 14 сентября.

Ранее мы писали, что петербургские школьники будут приходить на занятия раньше, чем обычно.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, коронавирусные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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