Запрет на работу кинотеатров продлили до 20 сентября

Не откроются и фуд-корты.

В понедельник, 24 августа, стало известно, что коронавирусные ограничения продлили до 20 сентября, соответствующее постановление подписал губернатор города.

Так, пока что останутся закрыты кинотеатры и фуд-корты, однако возобновят свою работу образовательные учреждения при условии соблюдений всех санитарных норм, требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Учреждения дополнительного образования откроются с 14 сентября.

Ранее мы писали, что петербургские школьники будут приходить на занятия раньше, чем обычно.

Фото: Pixabay