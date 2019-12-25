Минфин предложил создать игорную зону в Республике Алтай

Правительство рассказал о преимуществах для российского региона от нововведения.

Российское министерство по финансам разработало законопроект, предполагающий возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Чиновники объяснили, что законом предусматривается формирование игорных зон, расположенных в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае, Калининградской области и Приморском крае.

Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай. пояснительная записка

Власти страны уверены, что принятие и реализация законопроекта позволит государству обеспечить дополнительный стимул для развития субъекта, а также увеличить туристические потоки и создать новые рабочие места для местного населения.

Фото: pxhere.com