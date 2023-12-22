Запрет на вход в табачные магазины несовершеннолетним обсуждают в Петербурге

Предполагается, что для введения нового правила не будет необходимости разрабатывать новый законопроект: достаточно расширить действующий закон "О мерах предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних".

В городе на Неве может быть введён запрет на посещение табачных магазинов для лиц младше 18 лет. Инициатива была поддержана решением постоянной комиссии по молодёжной политике городского ЗакСа.

Предполагается, что для введения нового правила не будет необходимости разрабатывать новый законопроект: достаточно расширить действующий закон "О мерах предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних". Под запрет могут попасть магазины, которые торгуют исключительно табачной и другой никотиносодержащей продукцией, а также кальянами и другими устройствами для потребления никотина. Председатель постоянной комиссии по молодёжной политике, делам общественных объединений и цифровизации Закса Петербурга Андрей Малков объяснил, что необходимо расширить список мест, где запрещается нахождение несовершеннолетних.

Напомним, что в Северной столице дети уже не имеют возможности приобрести газовые зажигалки. Во время разработки соответствующего законопроекта депутаты говорили о возможности использования несовершеннолетними данных предметов не по предназначению, ссылаясь на случаи гибели подростков в результате вдыхания газовых паров. При продаже зажигалок кассир вправе запросить у покупателя паспорт или другие документы, подтверждающие его личность.

Ранее мы сообщили о том, что велосипедистам хотят запретить проезд по петербургским улицам зимой.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга