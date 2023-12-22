Велосипедистам хотят запретить проезд по петербургским улицам зимой

Подобные предписания уже действуют в некоторых зарубежных странах, в том числе и в Беларуси.

в Петербурге рассматривается возможность введения ограничений на движение велосипедов и других средств личной мобильности зимой по дорожным полосам. Об этом сообщил депутат городского законодательного собрания Алексей Цивилев в своём Telegram-канале.

Минтранс РФ рассмотрит идею запрета движения велосипедов и других средств индивидуальной мобильности по автомобильным дорогам во время снегопадов и гололедицы. Предложение обратиться к данной мере было сделано Цивилевым после обращения в ГИБДД.

Подобные предписания уже действуют в некоторых зарубежных странах, в том числе и в Беларуси. Такой шаг, как предполагается, поможет повысить безопасность дорожного движения зимой и избежать возможных происшествий, связанных с использованием велосипедов в холодное время года.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году в Петербурге намерены открыть 26 новых школ.

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