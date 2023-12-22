В 2024 году в Петербурге намерены открыть 26 новых школ

Большую часть из них возведут в рамках государственной программы "Развитие образования".

В Петербурге в 2024 году планируют открыть 26 новых школ на 25 тыс. мест. Об этом пишет "Петербургский дневник" 20 февраля, ссылаясь на секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

Большую часть из них возведут в рамках государственной программы "Развитие образования".

Важно, чтобы новые школы оснащались современным оборудованием, а учащиеся чувствовали себя комфортно, как дома, ведь школа – это второй дом. Наталия Астахова, депутат ЗакСа Петербурга

В Красносельском районе построят семь учебных заведений на 7150 учеников. В Невском районе, где дефицит школ ощущается острее из-за бурного возведения новостроек, школам уделяется особое внимание, передает Наталья Астахова. В 2023 году там ввели в эксплуатацию две школы в сумме на 1650 мест, а в этом году откроется еще две на 3025 учеников.

Ранее мы рассказывали о том, что за последние 4 года в Петербурге открылись 68 школ и 164 детских сада.

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