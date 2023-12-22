За последние четыре года в Петербурге открылись 68 школ и 164 детских сада

Сейчас в петербургских школах учатся более одного миллиона детей. Для них создается комфортная среда.

В Петербурге за последние четыре года открылись 68 школ и 164 детских сада. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Как отметили в администрации Северной столицы, такого количества вводимых объектов еще никогда не было. В городе на Неве реализуется нацпроект "Образование".

Вопрос строительства и модернизации образовательных учреждений находится на личном контроле у губернатора Александра Беглова. Сейчас в петербургских школах учатся более одного миллиона детей. Для них создается комфортная среда. Современные школы оснащены мультимедийными классами и лабораториями, в зданиях есть бассейны и залы для спортивных и музыкальных занятий.

Ранее мы писали, что в Василеостровском районе в спортшколе № 2 закончили реконструкцию теннисных кортов.

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