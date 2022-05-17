В Петербурге продавцы начнут требовать паспорт при продаже зажигалок и энергетиков

Губернатор Александр Беглов подписал изменения в закон, согласно которому несовершеннолетние не смогут покупать зажигалки и энергетики.

При покупке товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы (зажигалок и баллонов для их заправки), и безалкогольных тонизирующих напитков (энергетиков) покупатели будут обязаны предъявлять паспорт. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов подписал изменения в закон, согласно которому несовершеннолетние не смогут покупать зажигалки и энергетики. То есть теперь продавцы имеют полное право попросить документ, удостоверяющий личность, при продаже данных товаров.

Как отметили в администрации Петербурга, закон направлен "на содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних и формированию у них навыков здорового образа жизни".

Данный законопроект был принят в окончательном третьем чтении 6 декабря.

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