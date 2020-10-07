Троих подростков госпитализировали после отравления газом из зажигалки

Во вторник, 17 мая, стало известно, что троих несовершеннолетних петербуржцев госпитализировали после того, как они надышались газом из зажигалки. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел накануне, 16 мая, в детскую городскую больницу № 2 в неадекватном состоянии доставили 16-летнего школьника. Врачи диагностировали у юноши острое ингаляционное отравление газом для зажигалки.
В этот же день с аналогичным диагнозом попали в больницу двое 13-летних школьников. У ребят отравление третьей степени. Сейчас за их жизнь борются медики.
Ранее мы писали, что отдых 11 хабаровчан в Петербурге был омрачен отправлением. Среди пострадавших оказались восемь детей.
Фото: pexels
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