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Отдых 11 хабаровчан в Петербурге был омрачен отправлением
Сегодня, 10:15
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Отдых 11 хабаровчан в Петербурге был омрачен отправлением

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Среди пострадавших оказались восемь детей.

Туристы из Хабаровска массово почувствовали себя плохо после обеда в восточном кафе на Миллионной улице. 10 мая их увезли в медучреждение, узнал Piter.tv.

"Скорую" вызвали в отель на Бумажной улице. Помощь медиков потребовалась 8 детям и 3 взрослым. По предварительным данным, у них диагностировали легкое пищевое отравление. 

Сегодня, 11 мая, путешественники должны были вернуться домой. Они находятся в Петербурге с 8 мая. 

Ранее Piter.tv рассказывал о том, как школьницы пожарили фарш на моющем средстве в Калининском районе. 

Фото: Piter.tv

Теги: отравление, путешествие, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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