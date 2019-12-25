Отдых 11 хабаровчан в Петербурге был омрачен отправлением

Среди пострадавших оказались восемь детей.

Туристы из Хабаровска массово почувствовали себя плохо после обеда в восточном кафе на Миллионной улице. 10 мая их увезли в медучреждение, узнал Piter.tv.

"Скорую" вызвали в отель на Бумажной улице. Помощь медиков потребовалась 8 детям и 3 взрослым. По предварительным данным, у них диагностировали легкое пищевое отравление.

Сегодня, 11 мая, путешественники должны были вернуться домой. Они находятся в Петербурге с 8 мая.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, как школьницы пожарили фарш на моющем средстве в Калининском районе.

Фото: Piter.tv