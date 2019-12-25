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В Петербурге разрешили спрашивать паспорт при покупке зажигалок и энергетиков
Сегодня, 12:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге разрешили спрашивать паспорт при покупке зажигалок и энергетиков

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Законом их уже и так запрещено продавать лицам до 18 лет, за продажу предусмотрен штраф.

Депутаты петербургского ЗакСа разрешили продавцам требовать у покупателей паспорта при продаже энергетиков и товаров, содержащих сжиженных углеводородные газы. Законопроект был принят 6 декабря в третьем окончательном чтении.

Под товарами со сжиженными газами подразумеваются зажигалки и баллоны для их заправки. Законом их уже и так запрещено продавать лицам до 18 лет, за продажу предусмотрен штраф.

При этом, продавцы при возникающих сомнениях не имели законного права требовать документы. Теперь это противоречие было устранено.

Фото: pxhere

Теги: зажигалки, закс, энергетики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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