С 1 сентября в Петербурге зажигалки смогут купить только совершеннолетние люди

За продажу товаров лицам, не достигшим 18 лет, установлена административная ответственность.

В Петербурге с 1 сентября ограничат продажу несовершеннолетним товаров со сжиженными углеводородными газами (зажигалки). Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов подписал соответствующий закон, который был принят в целях охраны здоровья несовершеннолетних. На территории Петербурга будет запрещено продавать до 18 лет баллоны со сжиженными углеводородными газами любой емкости для портативных плит, зажигалки, содержащие контейнер со сжиженными углеводородными газами. Также запрещена заправка зажигалок.

За продажу этих товаров лицам, не достигшим 18 лет, установлена административная ответственность. Штраф 3-5 тысяч рублей для физлиц, 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и 150-300 тысяч рублей для юридических лиц.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023.

Фото: unsplash.com (Marek Szturc)