В ЗакСе Петербурга приняли законопроект о запрете продажи зажигалок несовершеннолетним

Согласно документу, продавцы также обязаны спрашивать паспорт при продаже смесей для зажигалок или газовых баллончиков.

В среду, 29 марта, парламентарии ЗакСа Северной столицы приняли в третьем чтении законопроект, который подразумевает запрет продажи зажигалок несовершеннолетним. Документ поддержали 40 из 48 участников заседания.

Авторами инициативы выступили представители "Единой России" Денис Четырбок, Антон Соловьёв и Валерий Гарнец. По их задумке, возрастное ограничение касается не только продажи самих зажигалок, но и смесей для них или газовых баллончиков. В случае с этими товарами продавец будет обязан спрашивать паспорт у покупателя. Правило не затронет баллоны с дезодорантами и освежители воздуха, поскольку в них не содержится сжиженный водородный газ.

За нарушение нового запрета предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 тыс. рублей для физлиц, от 30 до 50 тыс. для должностных и до 300 тыс. для организаций.

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Фото: Piter.TV