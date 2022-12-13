В петербургском ЗакСе предложили использовать маткапитал для газификации жилья

Пока жители многоквартирных домов в городе оплачивают газ самостоятельно: бесплатно трубы проводят только к границам земельного участка.

Парламентарии ЗакСа Петербурга отправили на рассмотрение законопроект, принятие которого позволит газифицировать жильё в Ленобласти за средства материнского капитала. Об этом сообщил депутат Денис Четырбок в своём Telegram-канале.

Авторы документа отмечают, что сейчас жители города вынуждены самостоятельно оплачивать разводку труб на своём земельном участке. Иногда на приобретение необходимого оборудования и подключение дома тратится свыше 200 тыс. рублей.

Также Четырбок напомнил, что маткапитал уже можно направить на приобретение жилья в Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский ЗакС предложил ввести штрафы за выгул опасных собак без намордника.

Фото: Piter.TV