В Лужском районе сожитель матери прижег руку 6-летнему мальчику зажигалкой

Он это сделал в воспитательных целях.

Полиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений ребенку в Лужском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Лужского района 27 июня обратилась директор Ям-Тёсовской школы с сообщением о том, что к ним пришел 6-летний мальчик, без сопровождения родителей. Он рассказал что, сожитель его матери в воспитательных целях прижёг ему руку зажигалкой.

Ребенку была оказана медицинская помощь, после чего он был помещен в социально-реабилитационный центр. Семья состоит на учёте.

Полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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