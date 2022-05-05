Франция: ЕС может достичь соглашения по эмбарго на нефть из РФ к концу недели

Барбара Помпили считает, что вопрос по дизелю будет решаться дольше, чем по сырой нефти.

Соглашение по введению нефтяного эмбарго против России на территории Евросоюза может быть достигнуто к концу недели. Об этом рассказал в эфире местного телеканала France Info французский министр экологического перехода Барбара Помпили. Она сообщила, что текущая проблема находится на повестке дня в Брюсселе.

Я думаю, что мы придем к концу недели…Это нормально, что проходят дискуссии, потому что некоторые страны зависят от российской нефти больше, чем другие. Барбара Помпили, министр по экологическому переходу Франции

Чиновница полагает, что для ЕС будет проще отказаться от сырой нефти, а постановление по дизелю потребует некоторого дополнительного времени. Помпили призвала Евросоюз уменьшать энергетическую зависимость о поставок носителей. Она надеется, что Брюссель будет больше обращать внимание на возобновляемые источники энергии.

Министр экономики ФРГ не исключил временной нехватки бензина из-за эмбарго на нефть из РФ.

Фото и видео: YouTube / Franceinfo