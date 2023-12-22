Запрет на въезд в РФ предполагаемому спонсору террористов утвердили в Петербурге

В начале 2022 года мигранту было предоставлено разрешение на временное проживание в России, поскольку он вступил в брак с гражданкой страны. Однако спустя два месяца решение аннулировали по инициативе регионального филиала ФСБ.

Гражданина одной из сопредельных республик Азиза Джураева лишили возможности оспорить решение полиции о запрете на въезд в РФ. Его жалобу отклонил Ленинский районный суд Петербурга: в документе мужчина выразил уверенность в том, что выводы, сделанные МВД и ФСБ по его делу, были незаконными. Согласно информации Объединённой пресс-службы городских судов, он также рассматривает это решение государственных органов как вмешательство в его семейную жизнь.



В начале 2022 года мигранту было предоставлено разрешение на временное проживание в России, поскольку он вступил в брак с гражданкой страны. Однако спустя два месяца решение аннулировали по инициативе регионального филиала ФСБ.



Полиция поддержала выводы ведомства и запретила Джураеву въезд в страну до 2032 года. У правоохранительных органов появились данные о его возможной поддержке террористической и экстремистской деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что арест лидера группировки треш-блогеров продлили до середины февраля.

Фото: Piter.TV