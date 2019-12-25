ЗСД обработали против гололеда после утреннего снегопада

На работу вывели недавно спрятанную зимнюю уборочную технику.

Западный скоростной диаметр в Петербурге обработали противогололедными средствами после утреннего снегопада 14 мая. Об этом сообщается в официальной группе ЗСД "ВКонтакте".

Переменчивая погода вынудила дорожников сменить метод уборки магистрали: немногим ранее службы эксплуатации начали готовить трассу к лету и проводить генеральную уборку. Ночью и утром в четверг специалистам пришлось вывести на работу зимнюю технику с щетками и плугами, чтобы счистить остатки снега и уберечь дорогу от гололеда.

Ранее мы писали, что улицы Петербурга продолжают дезинфицировать.

Фото: ЗСД официальное сообщество / "ВКонтакте"