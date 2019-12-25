Дорожники израсходовали 4629 кубометров воды и 193 литра шампуня.

В среду, 14 мая, стало известно о том, что улицы Петербурга продолжают дезинфицировать. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Отмечается, что за минувшие сути дорожники Северной столицы израсходовали 4629 кубометров воды и 193 литра шампуня. На дезинфекцию дорог ушло 16 тысяч литров средств.

Напомним, что сегодня сегодня в Северной столице выпал снег. На уборку города вышли 519 единиц техники и 1160 дворников.

Ранее мы сообщали о том, что во дворе на Будапештской упавшее дерево задело 5 машин.

Фото:Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга/вк