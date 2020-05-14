В четверг утром в Петербурге выпал снег

Для некоторых горожан это стало ожидаемым событием.

Утром 14 мая в Петербурге выпал снег. Один из жителей города опубликовал "ВКонтакте" видео-подтверждение происходящего. Еще одну запись прислали в редакцию Piter.TV.

На записи видно, как по лобовому стеклу машины бьет мокрый снег. Судя по комментариям, для многих горожан снег в середине мая стал ожидаемым событием.

"Ой.. А то мы в мае снега не видели!!" – написал один из пользователей соцсети.

"Как с пальмы слезли..." - заявил другой.

"Хватит уже ныть про погоду", - отметил третий.

"Питер город контрастов, обожаю, он у нас с правительством похож, что хочу, то и ворочу", - высказался еще один комментатор.

"Вез сегодня супругу на работу (ее машина в ремонте), попали в такую снежно-дождевую спираль, что диво. На дороге море разливанное. Колейность. Все друг друга поливают как из ведра..." - поделился подписчик группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

В четверг, 14 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В городе пройдут небольшие осадки в виде дождей и мокрого снега. Температура воздуха сегодня поднимется до плюс 8-9 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3,7-5,3 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти до 756 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее профессор Росгидромета Валерий Малинин заявил, что май в Петербурге всегда был с неустойчивой температурой и спрогнозировал потепление лишь к концу месяца.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Лена Гришина, Александр Плосман

Видео: Piter.TV, ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Евгений Калугин