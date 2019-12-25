Валерий Малинин: лето в Петербурге начнется после 10 июня

В мае экстремально теплых дней не предвидится.

Профессор Российского государственного гидрометеорологического университета, доктор географических наук Валерий Малинин рассказал Piter.TV о погоде в Петербурге на ближайшее время. По словам специалиста, экстремально теплых дней в мае уже не будет. К концу месяца температура поднимется до плюс 15-18 градусов, но не более.

Май всегда был с неустойчивой температурой – бывало плюс 25 градусов, а бывало около нуля градусов и отрицательные температуры, заморозки. Валерий Малинин

В настоящий момент погоду в городе определяет холодный циклон, который пришел с севера и принес с собой похолодание. Профессор Росгидромета заверил, что в ближайшее время циклон должен уйти, тогда температура воздуха начнет постепенно повышаться и придет в климатическую норму. Однако по ночам будет все равно холодно – до плюс 4-5 градусов.

Потепление начнется в конце мая, за счет ночи. У нас еще холодные ночи, постепенно ночная температура будет подрастать и в конце мая превысит 10 градусов. Это и будет означать, что среднесуточная температура будет подниматься вверх. Валерий Малинин

Лето, по словам ученого, начнется после 10 июня. В это время среднесуточная температура будет превышать плюс 15 градусов.

Когда произойдет устойчивый переход к температуре выше 15 градусов, тогда можно говорить о лете. Валерий Малинин

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