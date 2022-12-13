Западные источники предположили, кто виноват в подрыве "Северных потоков" : мнение экспертов

По версии издания Times, по-прежнему остаётся пространство для разных теорий.

Издание Times недавно сообщило о вероятности подрыва газопроводов СП-1 и СП-2 "одним из западных государств". При этом, в связи с отсутствием надёжных доказательств, существует пространство для разных теорий. В причастности РФ к инциденту существуют сомнения. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты подчеркнули, что немецкое следствие вряд ли будет придерживаться подобной теории, даже несмотря на неубедительность причастности РФ к инциденту.

А вот захочет ли, скажем, немецкое правительство в итоге, чтобы следствие действительно оформляло западную версию, даже если она будет единственно возможной – это уже вопрос отдельный, и не криминалистический, а политический. эксперты Telegram-канала "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали предложения об изменении порядка госзакупок.

Фото: сайт "Газпрома"