Эксперты прокомментировали предложения об изменении порядка госзакупок

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила с инициативой на проведение моратория на контрактный порядок госзакупок до завершения спецоперации.

Недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести мораторий на контрактный порядок госзакупок до завершения СВО на Украине. Как полагают авторы Telegram-канала "Мейстер", инициатива является своевременной, но может быть дополнена.

По мнению авторов поста, первоначальная версия закона о госзакупках сократила случае злоупотреблений в отношении бюджетных средств, однако сейчас система контрактов уже стала привычной для исполнителей. К мере, предложенной Матвиенко, эксперты предложили изменения в порядке ценообразования, поскольку в текущей ситуации возможностей компенсировать убытки более прибыльными поставками на экспорт практически нет. Также телеграмеры настаивают на пересмотре порядка расчетов по ГОЗ: согласно действующим правилам, участникам кооперации исключительно со специальных счетов в уполномоченных банках.

Упрощать эти режимы на период военных действий вполне можно – тем более, что средства контроля за финансовой активностью сейчас и так уже достаточно развиты. Будем надеяться, что инициатива, предложенная спикером Совфеда, найдет развитие. эксперты телеканала "Мейстер"

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