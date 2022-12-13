Эксперты прокомментировали предложения об изменении порядка госзакупок

Недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести мораторий на контрактный порядок госзакупок до завершения СВО на Украине. Как полагают авторы Telegram-канала "Мейстер", инициатива является своевременной, но может быть дополнена.
По мнению авторов поста, первоначальная версия закона о госзакупках сократила случае злоупотреблений в отношении бюджетных средств, однако сейчас система контрактов уже стала привычной для исполнителей. К мере, предложенной Матвиенко, эксперты предложили изменения в порядке ценообразования, поскольку в текущей ситуации возможностей компенсировать убытки более прибыльными поставками на экспорт практически нет. Также телеграмеры настаивают на пересмотре порядка расчетов по ГОЗ: согласно действующим правилам, участникам кооперации исключительно со специальных счетов в уполномоченных банках.
Упрощать эти режимы на период военных действий вполне можно – тем более, что средства контроля за финансовой активностью сейчас и так уже достаточно развиты. Будем надеяться, что инициатива, предложенная спикером Совфеда, найдет развитие.
эксперты телеканала "Мейстер"
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Фото: Pxhere
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