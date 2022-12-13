Банкоматы "Сбера" стали доступны в Крыму: мнение экспертов

Первые отделения банка откроются на полуострове в первом полугодии 2023-его.

В Крыму появились первые банкоматы "Сбера". Отделения банка откроются на полуострове в первом полугодии 2023-его. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер". со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения.

У "Сбера" уже сформирована своя команда в регионе. Скоро жителям полуострова станут доступны все сервисы и услуги банка. Авторы поста напомнили, что до 2014 года банк работал в Крыму через украинскую "дочку", но ушёл после воссоединения с РФ, поскольку в связи с наложенными в тот период санкции появился риск международной экспансии и перебоев в работе. Кроме того, аналога SWIFT в РФ на тот момент не существовало.

Однако сейчас, после усиления санкций, бояться банку уже нечего – его дочки или "заморожены" или проданы, на него наложены блокирующие санкции, а от SWIFT он отключен (и появился его отечественный аналог СПФС). Теперь банк может спокойно зайти в Крым, а затем и в новые регионы России, где его ждут миллионы наших сограждан. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV