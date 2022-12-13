Эксперты прокомментировали назначение нового министра обороны Германии

Бориса Писториуса оценивают как рационального и жёсткого специалиста с реальным опытом в сфере безопасности.

Новым министром обороны ФРГ стал Борис Писториус, имеющий опыт работы в МВД Нижней Саксонии. Там чиновник занимался вопросами европейской пограничной охраны и антитеррора. Назначение прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты подчеркнули, что Писториус также известен своими антиисламисткими взглядами, что не соответствует политике современной Европы. В остальном его оценивают как рационального и жёсткого специалиста с реальным опытом в сфере безопасности. Таким образом, новый глава Минобороны ФРГ осознает цену решений и их последствия, уверены телеграмеры.

Учитывая, что его предшественница Кристина Ламбрехт оказалась под огнем критики из-за плохого состояния Бундесвера на фоне растущих объемов помощи Украине, можно надеяться, что ее преемник проявит осмотрительность в вопросах военных поставок и финансовой помощи Киеву. И в любом случае не будет сторонником эскалации, чреватой прямым столкновением России и НАТО. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: AP / Moritz Frankenberg