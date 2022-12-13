Глава Еврокомиссии оценила влияние санкций на российскую экономику: мнение экспертов

Неделю назад Всемирный банк дал прогноз об экономическом росте в стране на 1,6% к 2024 году.

Во время выступления на Давосском форуме глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что в связи с антизападныи санкциями Россия уйдёт в состояние "десятилетней рецессии", а ее промышленность будет лишена важнейших мировых технологий. Эти слова прокоментировал Telegram-канал "Мейстер".

Телеграмеры напомнили, что неделю назад Всемирный банк дал прогноз об экономическом росте в стране на 1,6% к 2024 году. До этого России предрекали падение на 8,9%, но в рельности оно составило только 2,5%.

По мнению авторов поста, Вв других прогнозах ВБ тоже слишком пессимистично смотрит на Россию и слишком оптимистично на Европу.

Ранее эксперты спрогнозировали будущее мирового автопрома.

Фото: YouTube / phoenix