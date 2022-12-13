Эксперты спрогнозировали будущее мирового автопрома

В связи с отключением мобильных приложений ряда западных брендов на территории РФ, рынок может сместиться к решениям "доцифровой" эпохи.

Ряд западных брендов авто отключили для россиян свои мобильные приложения, которые позволяют дистанционно запускать двигатель, открывать двери, контролировать состояние машины и так далее. О перспективах такого решения высказались авторы Telegram-канала "Мейстер".

По мнению телеграмеров, популярность начнут набирать автопроизводители, которые допустят внедрение в свои системы приложений сторонних разработчиков. Это поможет наладить работоспособность машины вне зависимости от политической позиции производителя.

Таким образом Запад одновременно поддерживает две тенденции, чуждых "глобализационному" мейнстриму последних 20 лет. Во-первых, повышает привлекательность решений "доцифровой" эпохи. Во-вторых, в конкуренции "оцифрованных" машин предоставляет хорошую рыночную нишу для производителей, готовых использовать "открытое" ПО. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что представитель Еврокомиссии по транспорту высказался об условиях открытия РФ воздушного пространства.

Фото: Pxhere