Представитель Еврокомиссии по транспорту высказался об условиях открытия РФ воздушного пространства: мнение экспертов

Представитель Еврокомиссии по транспорту Хенрик Хололей призвал Россию перестать брать роялти за пролет над своей территорией после открытия воздушного пространства. Высказывание прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".
Телеграмеры отметили, что страна вряд ли пойдёт на такие условия Запада. Сейчас Кремль может договориться только с китайскими, арабскими, иранскими и африканскими авиакомпаниями.
Ранее эксперты прокомментировали отставку министра обороны ФРГ.
Фото: Piter.TV
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