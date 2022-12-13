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Представитель Еврокомиссии по транспорту высказался об условиях открытия РФ воздушного пространства: мнение экспертов
Сегодня, 22:53
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Представитель Еврокомиссии по транспорту высказался об условиях открытия РФ воздушного пространства: мнение экспертов

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Страна вряд ли пойдёт на условия Запада о приостановке роялти за пролет над своей территорией.

Представитель Еврокомиссии по транспорту Хенрик Хололей призвал Россию перестать брать роялти за пролет над своей территорией после открытия воздушного пространства. Высказывание прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Телеграмеры отметили, что страна вряд ли пойдёт на такие условия Запада. Сейчас Кремль может договориться только с китайскими, арабскими, иранскими и африканскими авиакомпаниями. 

Ранее эксперты прокомментировали отставку министра обороны ФРГ.

Фото: Piter.TV

Теги: мейстер, новости россии
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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