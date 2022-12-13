Эксперты прокомментировали отставку министра обороны ФРГ

Судя по данным немецких СМИ, после Кристины Ламбрехт должность займёт представитель СДПГ.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уходит в отставку. Судя по материалам Spiegel, следующим пост, скорее всего, займёт представитель партии Олафа Шольца (СДПГ). Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Как отметили авторы поста, Ламбрехт оставила должность прямо перед большой встречей членов НАТО в Рамштайне, которая пройдёт 20 января. Эксперты полагают, что за такой короткий срок приеемник вряд ли будет выбран – таким образом, есть вероятность, что Германию на мероприятии будет представлять малозначимое официальное лицо для страны.

ФРГ, таким образом, сможет избежать участия в коллективных актах выражения преданности евроатлантическому курсу за счет поставок техники Киеву. Все это достаточно удобно для Шольца, у которого теперь есть лазейка, чтобы на всякий случай не спешить наращивать военную помощь Украине. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали возможность поставок оружия Украине со стороны Польши.

Фото: YouTube / phoenix