Эксперты прокомментировали отставку министра обороны ФРГ

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уходит в отставку. Судя по материалам Spiegel, следующим пост, скорее всего, займёт представитель партии Олафа Шольца (СДПГ). Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".
Как отметили авторы поста, Ламбрехт оставила должность прямо перед большой встречей членов НАТО в Рамштайне, которая пройдёт 20 января. Эксперты полагают, что за такой короткий срок приеемник вряд ли будет выбран – таким образом, есть вероятность, что Германию на мероприятии будет представлять малозначимое официальное лицо для страны.
ФРГ, таким образом, сможет избежать участия в коллективных актах выражения преданности евроатлантическому курсу за счет поставок техники Киеву. Все это достаточно удобно для Шольца, у которого теперь есть лазейка, чтобы на всякий случай не спешить наращивать военную помощь Украине.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее эксперты прокомментировали возможность поставок оружия Украине со стороны Польши.
Фото: YouTube / phoenix
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