Эксперты прокомментировали возможность поставок оружия Украине со стороны Польши

Варшава может действовать в этом направлении только с согласия Германии.

Как сообщила представитель немецкого кабмина Кристиане Хофман, польские танки "Леопард" будут направлены на Украину только с согласия правительства Германии.Тем не менее, таких просьбы Берлину со стороны Варшавы не поступало, а без согласований поставки будут считаться незаконными. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста подчеркнули, что немцы долго тормозили процесс передачи военной техники Украине, но в итоге присоединились к союзникам из стран ЕС. При этом, Германия стремится соблюдать определенный паритет поставок с США. Так, недавняя передача БМП "Мардер" произошла в одно время с решением о поставках американских "Бредли".

Учитывая, что танки США поставлять не торопятся, в логике Берлина осадить особо ретивых членов ЕС в этом вопросе. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Россия одобрила поставку казахстанской нефти в Германию.

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