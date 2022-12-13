Россия одобрила поставку казахстанской нефти в Германию: мнение экспертов

По словам министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова, в текущем году страна поставит в ФРГ 1,5 млн тонн нефти, а в дальнейшем нарастит поставки до 7 млн тонн.

В РФ одобрили поставки нефти "КазТрансОйл" (Казахстан) в Германию. За I квартал текущего года в европейскую страну поступит 300 тыс. т "черного золота". Кроме того, по словам министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова, в текущем году страна поставит в ФРГ 1,5 млн тонн нефти, а в дальнейшем нарастит поставки до 7 млн тонн. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста отметили, что такое решение кажется противоречивым, поскольку Кремль позволил потеснить себя на немецком рынке. Тем не менее, очевидно, что цифры поставок из Казахстана мизерные, а страна не в состоянии обеспечить объёмы "чёрного золота", сравнимого с российскими.

Как заключили телеграмеры, ситуация выглядит, как попытка купить российскую Urals в обход санкций, но у другой страны-поставщика.

Ранее мы сообщили о том, что российским НКО передадут 4,3 млн рублей президентских грантов.

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