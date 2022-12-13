Российским НКО передадут 4,3 млн рублей президентских грантов: мнение экспертов

В 2023 году наибольшее число проектов связано с патриотическим воспитанием молодежи и осуществлением начальной военной подготовки.

Российскиое правительство направит 4,3 млрд рублей в пользу НКО, участвующих в конкурсе президентских грантов. Как подчеркнул первый замглавы Аппарата президента Сергея Кириенко, наибольшее число проектов в этот раз связано с патриотическим воспитанием молодежи и осуществлением начальной военной подготовки. Под эту категорию подпадают 221 инициативы, на них выделят 881 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Телеграмеры подчеркнули, что за год изменения в указанном направлении коснулись и российского законодательства. В школах утверждено поднятие флага, вводится начальной военной подготовки).

Также в сфере патриотического воспитания за последний год появились и народные акции. Например, авторы поста упомянули проект "Время героев" по оказанию помощи раненым в Мордовии, создание военно-спортивной полосы препятствий "Будь готов" в Белгородской области и многие инициативы, направленные на поддержку семей мобилизованных.

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