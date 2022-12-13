Эксперты оценили темпы развития Москвы за 2022 год

Несмотря на санкции, запрет на международные операции банков, уход множества иностранных компаний с российского рынка и последствия пандемии, Москва продолжила развитие в 2022 году. Об успехах столицы пишет Telegram-канал "Мейстер".
Так, за прошедшие 12 месяцев московские власти открыли несколько десятков соцобъектов (школ, детских садов, больниц, спортивных объектов), а также возвели 69 домов отстроили под реновацию. Кроме того, столичные дорожники продолжили около 100 км асфальта и почти сомкнули Большую кольцевую линию метро.
Наконец, телеграмеры упомянули многочисленные благоустроенные и отреставрированные объекты Москвы, поддержку 50% крупного и среднего бизнеса, и увеличение оборота малых предприятий на четверть в сравнении в 2021 годом.
Ранее эксперты оценили будущее российского авиапрома.
Фото: Сайт мэра и правительства Москвы
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все